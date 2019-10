Duro reclamo de la Defensora de la Niñez por bajo presupuesto: "Los niños primero (…) es sólo en el discurso"

“Vemos con bastante lamento lo que ha ocurrido con el presupuesto y la propuesta que Dipres (Dirección de Presupuesto) ha presentado al Congreso Nacional, particularmente porque en lo que dice relación con la Defensoría de la Niñez no se está entregando nada de lo requerido para poder instalar o implementar más regiones en el país y por lo tanto llegar a más Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)”, comentó esta mañana la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, sobre la asignación presupuestaria del organismo que dirige.

En entrevista con Radio Universo, Muñoz señaló que solicitó $ 2000 millones y que sólo se le asignaron $ 200, lo que -advierte- no permite crear un equipo para realizar visitas a los centros del Sename o de organismos colaboradores, una de las funciones más críticas de la Defensoría. “En definitiva el Estado chileno crea instituciones como la que yo dirijo pero no le entrega presupuesto para poder dotarla de aquello que requiere para cumplir sus funciones”.

“Que el gobierno niegue el presupuesto a la Defensoría de la Niñez (…) no es negarle el presupuesto a quien lidera la institución ni al equipo de trabajo, sino que en definitiva es negarle el presupuesto a quienes son los destinatarios de la función de la Defensoría de la Niñez, que son los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de Chile, a quienes supuestamente, dado el eslogan del gobierno, tenemos que entender que están primero. Entonces se produce una absoluta discordancia entre una cosa y otra”, alegó.

Muñoz comentó que no puede ir a defender el presupuesto pues está asignado desde la partida del Tesoro Público, por lo que “esperamos que el Congreso entienda cuál es el valor que tiene la creación institucional de organismos como el que dirijo y desde ese punto de vista pueda exigir a la Dipres y al Ejecutivo las indicaciones necesarias para poder lograr que el presupuesto que presentamos sea concedido”.

“De acuerdo a lo discursivo, el gobierno ha priorizado la situación de los NNA y por lo tanto, lo que uno espera, es que ese discurso sea coherente con las acciones que se despliegan. Y desde ahí, cuando uno analiza este compromiso, lo que uno espera es que ese discurso tenga un correlato en la realidad, que es el financiamiento de las instituciones que están destinadas a favorecer la situación de NNA”, agregó.

La Defensora apuntó que esta situación afecta la igualdad ante la ley de los menores pues la Defensoría está presente en la RM y La Araucanía, y que también lo hará en Arica y Aysén pero que en el resto del país “no tienen esa chance. (…) Se limitan las posibilidades de acción”. Apuntó que no puede ser que “el Ejecutivo, sea de cualquier gobierno, establezca limitaciones e impida el ejercicio de la función a quienes tenemos que observar y dar seguimiento al actuar estatal (…) con un profesional uds. comprenderán que es imposible hacerlo a nivel país”.

“No hay fundamento” explica Muñoz sobre el por qué la Dipres le negó el presupuesto solicitado a la Defensoría y le asignó sólo el 10% ($ 200 millones). “Sólo pedimos crecer en cuatro regiones más” explica Muñoz y asegura que su meta es dejar representaciones en todas las regiones cuando termine su periodo de cinco años. “Habíamos solicitado 4 regiones para el 2020 y eso es lo que se nos niega, cuatro regiones críticas donde no vamos a poder tener presencia”.

Hizo un llamado a la sociedad civil, parlamentarios y alcaldes para que pidan elevar el presupuesto. “Yo hubiese esperado que el Director de Presupuesto me recibiera pero estuve dos semanas pidiéndole reunión y no fue posible que me él recibiera (…) quizás todavía no se entiende que la labor que se ejerce desde acá también tiene que ver con el ejercicio de una autoridad pública que tiene que ser tan reconocida como las demás”.

Consultada si la relación con el gobierno podría estar resentida por las críticas que ella ha manifestado a ciertas iniciativas oficialistas, Muñoz respondió: “No debiera existir fundamento alguno para que, ejerciendo nuestra función, mucha de la cual tiene que ver con observar acciones gubernamentales que no se relacionan con el resguardo de los derechos de NNA, eso tenga como consecuencia la negativa al presupuesto, la negativa a las reuniones… aquello sería inaceptable”.

“Evidentemente hay gente que puede interpretar esto como pasada de cuenta, pero yo quiero pensar, en razón de cómo además entiendo el ejercicio de una función pública -y me refiero al Ejecutivo- que aquello no dice relación con esa situación. (…) yo no lo he vivido así con autoridades de este gobierno con las cuales tengo permanente relación. Lo que estoy constatando es un hecho: requerí reunirme con quien lidera el proceso (…) y eso no se dio. Es un hecho de la causa”, dijo y agregó que espera una indicación para favorecer la entrega de recursos.

Finalmente, Muñoz pidió "coherencia entre lo que se ha planteado discursivamente de ‘los niños primero’, con el resguardo efectivo de la posibilidad de que las instituciones asociadas al trabajo y al resguardo de los derechos de los NNA tenga la capacidad suficiente para cumplir su función. (…) Hasta el minuto, lo que nosotros en concreto vemos con el tema presupuestario en relación con nuestra función, es sólo en el discurso”.