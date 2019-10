Vasco Moulián: “Me tomaba dos botellas de vodka diarias”

El actor y exejecutivo de Canal 13, Vasco Moulián, entregó en el matinal de Mega, un duro testimonio respecto del alcoholismo en su vida y dijo que “quiero que todas las personas que nos están viendo sepan que hay una solución, y para mí es la mejor solución. Lamentablemente, no está en el Auge, pero tampoco es tan, tan caro, que es el mundo del pellet. Yo soy alcohólico”.

Moulián, según relató Glamorama, dijo que se dio cuenta de que el tema lo afectaba cuando “viendo un partido de la Católica con mi hija Rosario. Me tuve que haber tomado una botella de vodka y eran las cuatro de la tarde ya. Y me caí celebrando un gol”.

“Es muy heavy, muy patético, muy todo. Y mil embarradas más (…) te mandas muchas más. Esa es como la más relevante para mí. Como la que me acuerdo y digo ‘Vasco, ya’”, relató Moulián.

El actor dijo que fue su pareja quien el dijo “Vasco, hagámos el ejercicio, pongámonos un pellet”. “No va solo, va con un tratamiento. Por eso, yo encuentro que debiese estar en el Auge. Les voy a explicar. Yo tengo siete, en tres puntos te meten una cosa y te cierran…”, explicó.

Moulián dijo que los pellet tienen una duración aproximada entre diez y doce meses y que él en el segundo que se colocó, se “tomo un recreo”.

“Digo ‘ya, esto es la papa. Me voy a comprar una botella de vodka’. Me tomé una y la escondía para que no me la ‘cachara’ la Coté. Al segundo día me cachó. Pero me tomaba dos botellas de vodka diarias, diarias”, relató.

“Yo creo que voy a ser alcohólico toda la vida. Y no tengo tiempo para estar en una psicoterapia tan grande para decir ‘ya no soy alcohólico’”, añadió el actor.

El exejecutivo de Canal 13 aseguró además que el punto final es “cuando tienes la voluntad de ponerte el pellet sobre el pellet”.