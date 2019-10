Fiscal que indaga las encerronas advierte que “es el delito de moda” y apunta a la responsabilidad de las autopistas

Sergio Soto, fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal Foco de la Fiscalía Metropolitana Occidente, se refirió esta maña al brusco aumento de las “encerronas” en la capital y aseguró que el perfil de quienes cometen estos delitos son menores de edad, extremadamente violentos, que roban estos autos para cometer posteriores tours delictuales o vendérselos posteriormente a las bandas que realizan atracos mayores como el robo de malls.

En entrevista en Radio Universo, relató que en el caso de los robos al mall Plaza Oeste y Plaza Sur “los tres vehículos que participaron de estos dos asaltos en un mall, los tres provenían de encerronas en las autopistas”.

Soto explicó que los registros de las cámaras de las autopistas no captan buenos registros, que falta mejorar la iluminación de los sectores y que urge evitar que existan puntos ciegos. Sobre los horarios en que se comete este tipo de delito, señaló que es entre las 21 horas y la 1 am. “Las cámaras (de las autopistas) están destinadas al registro de los pórticos, la grabación de algún hecho delictual es tangencial y es por eso que la calidad de las imágenes (no es buena). Tampoco las autopistas pueden de forma inmediata presenciar los delitos”, agregó. Esto último dificulta cualquier reacción en tiempo real

Consultado sobre la responsabilidad de las autopistas en mejorar las condiciones que inhiban estos delitos, dijo: “No soy el llamado a responder por ese tema que es de contrato de concesiones… Lo que sí puedo adelantar es que es que en los casos que tenemos en nuestra comuna, en Pudahuel, la reacción de los equipos de emergencia de las autopistas no han sido los óptimos, hay una brecha importante que acercar”, apuntó señalando que no hay que olvidar que hay “una víctima que queda abandonada”.

“Hemos analizado medio centenar de casos en los últimos meses y en ninguna oportunidad ha llegado personal de las autopistas a prestarle asistencia, ya sea telefónica o trasladarla a una unidad policial, a la víctima de la encerrona”, dijo. Leugo agregó que “estamos conversando con las autopistas, queremos entender el por qué no pueden registrar estos eventos, (por qué) no se dan cuenta a través de sus centrales de monitoreo y ahí apunta la coordinación. Por suerte no hemos tenido que lamentar que además del robo (una persona) haya sido víctima de atropello”.

El fiscal advirtió que dada las condiciones actuales, “el día de hoy (las encerronas) en nuestro territorio son el delito de moda, el de mayor aumento a nivel de frecuencia. Pasamos de tener un caso en mayo a tener 11 mensuales”. Contó que el fin de semana pasado hubo cuatro encerronas.

Relató que las encerronas “se concentran en los enlaces de las autopistas: Vespucio Norte Express con Costanera Norte, Ruta 68 con Vespucio y en el enlace de Enea con Vespucio en Pudahuel”. Dijo que son elegidos estos lugares porque están alejados de centros urbanos, no hay teléfonos de SOS en esos sectores de las autopistas, tampoco locomoción colectiva. “Esa multiplicidad de factores ha llevado a tener un aumento importantísimo de este tipo de delito en la Región Metropolitana”.

A esto se suma que los ladrones se encargan de dejar a las víctimas sin celulares, totalmente aislados para demorar el aviso a las policías.

Sobre lo que viene después, relató que los imputados generalmente se graban en vivo cuando van huyendo, luego abandonan el auto o lo venden a otra banda, y finalmente reducen las especies.