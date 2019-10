Ministro Monckeberg: “Si Camila Vallejo se equivoca con su proyecto (…) el pato lo pagan las pymes”

“La reducción de jornada en Chile es una realidad, va a haber una reducción de jornada porque es necesario darnos cuenta que el crecimiento de los países no es solamente para estar bien enmarcado en un récord de una revista económica. La reducción de jornada es una realidad que viene en nuestro país como ha venido en todos los países del mundo por que el objetivo último es mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores”, dijo esta mañana el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.

“La pregunta más importante es cómo se hace esa reducción de jornada y en eso sí que tenemos diferencias con lo que ha planteado Camila Vallejos en su proyecto. La reducción de jornada no se puede hacer perjudicando ni los sueldos ni las opciones de trabajo. Hay muchos factores que hay que analizar. El que ellos hayan planteado esta reducción y la hayan tratado de tramitar rápido sin ningún estudio que avale nada, como ellos mismos lo han reconocido, no es una buena noticia porque es demasiado arriesgado jugar con el sueldo de los trabajadores”, señaló en Radio Universo.

“El tema de fondo ¿es cómo lo hacemos? Lo hacemos protegiendo el empleo, las pymes y los salarios o lavándonos las manos y que paguen el pato los trabajadores, yo no estoy dispuesto como ministro del Trabajo a avalar ninguna rebaja que termine siendo a costa del sueldo de los trabajadores”, agregó. “Por eso cuando me preguntan que en esta comisión (Mesa de Trabajo) hay pura gente que se ha manifestado con dudas, yo le pregunto al revés, ¿usted es capaz de nombrarme a 10 economistas destacados connotados en Chile que hayan manifestado que el proyecto de Camila Vallejo es buen proyecto? Yo no soy capaz. No han salido, ellos mismos reconocen que no tienen estudios serios”.

“Aquí no se trata de destruir un proyecto ni construir otro, se trata de que juntos avancemos en algo y lo hagamos bien, porque si yo me equivoco como ministro, el pato lo pago yo, pero mucho más lo pagan los trabajadores. Si Camila Vallejo se equivoca con su proyecto y perjudica el sueldo de las pymes, el pato lo pagan las pymes”, acusó. “Finalmente esto es más delicado que un eslogan, festival de 40 horas o una polera que puede ser muy taquillera pero que puede conducir a un mal resultado”.

“Mire usted debería felicitarme”, dijo durante la entrevista. “Más que felicitarme a mí, debemos valorar que propuestas de esta importancia para los trabajadores se presenten con estudios, con antecedentes y no esto de que ‘mire presenté propuesta no tengo estudio, hago un festival y creo que con eso se tiene que aprobar’”.

“Yo creo que los verdaderos desafíos de este debate no es ganar batallas comunicacionales, es decir la verdad y la verdad es que una reducción de jornada a 40 o 35 horas en la forma en como lo plantea el PC va a afectar los sueldos (…) podemos avanzar, pero avanzar bien, tomando los resguardos para que no se afecten los sueldos ni la pega de trabajadores”.

Consultado sobre la posibilidad de debatir algún mecanismo para que, en casos especiales como enfermedad terminal o pago de crédito hipotecario, se puedan retirar los ahorros de las AFP tras jubilar, el ministro respondió que “la seguridad social lo que hace es garantizar a todos los adultos mayores en el caso de la pensión a la vejez, que tenga una pensión justa y de tal manera que todos los países del mundo lo que hacen es obligar a cotizar y que esa plata que es del trabajador sea para una pensión. También, cuando hay protección de salud pasa lo mismo”.

“Cuando se plantean estos recursos encabezados por No más AFP, donde lo que plantean es que sea voluntario, no hablan en contra las AFP o sistema de capitalización individual o de reparto, en cualquier sistema de pensiones tiene que haber obligación del empleador de pagar una cotización que no sea voluntaria y que esa cotización sea para una mejor pensión”, señaló.

“Si usted me dice que es verdad que en Chile hay pensiones muy bajas, creo que más que decir que más que pensiones bajas que cada uno pueda sacar la playa y gastarle en otra cosa, no es la solución, la solución es presentar reformas para incrementar el aporte al estado a esas pensiones como lo hacemos ahora, por ejemplo para una enfermedad catastrófica, no me gusta que me digan que la única solución es que la paguen a costa de la jubilación, no me parece, es mejor que exista un seguro catastrófico, para que no tengan que acudir a vender una casa o sacar pensiones”.

“Hay que tener mucho cuidado, en el caso de retiro de fondos previsionales cuando se trata de una enfermedad terminal no es tan simple como decir sí este caso es matemático, la expectativa de vida que muchas veces los doctores dan de una enfermedad grave varía y pueden decirte que vas a vivir 6 meses y hemos visto muchos casos donde viven mucho más. Si bien es algo que amerita ser estudiado en profundidad hay que entender que es muy complejo y hay que hacerlo con mucha responsabilidad y calma, hoy creemos que la prioridad es mejorar pensiones y de ese punto de vista lo empujamos”.