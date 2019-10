Colegio Médico aseguró que la salud pública se encuentra en una "crisis sanitaria"

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, abordó la situación actual de la salud pública, asegurando a Cooperativa que existe una “crisis sanitaria” por la falta de insumos.

En este sentido, aseguró que existen dos temas importantes y que les han causado preocupación. “Una es del Presupuesto 2020, cuyo aumento es el menor de los últimos cinco años, entendiendo que arrastramos una deuda en este crecimiento de presupuesto”, comentó, añadiendo que “también estamos muy preocupados por la crisis de insumos y abastecimiento de recursos en los distintos centros del país".

Asimismo, Siches insistió que el Ministerio de Salud “ha asumido una postura comunicacional para no asumir responsabilidades, pero me parece hoy, cuando estamos viviendo una crisis sanitaria que no recordábamos en las últimas décadas”, planteó.

Y en esta línea, replicó que se deben “asumir responsabilidades” y que, “si hay problemas de gestión a nivel hospitalario, esperamos que el Ministerio trabaje e intervenga para poder responderlas y no exponer a la población".

Ante esto, la dirigente aseguró que se movilizarán el próximo 22 de octubre.