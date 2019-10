Insulza por declaraciones de Maite Orsini: "No me imaginé que pudieran haber parlamentarios tan irresponsables"

08:42 "Si a ella le repugna la cara de la Cámara de Diputados entonces que no vaya", agregó el senador socialista refiriéndose a los dichos de la parlamentaria, quien aseguró que existirían vínculos entre parlamentarios y el narcotráfico.

El senador socialista José Miguel Insulza se refirió a los dichos de la diputada Maite Orsini, quien aseguró este martes que existiría un vínculo entre parlamentarios y el narcotráfico.

En este sentido, Insulza criticó sus palabras, asegurando que "si a ella le repugna la cara de la Cámara de Diputados entonces que no vaya".

Además, añadió que le pareció "increíble", agregando que "no me imaginé que pudieran haber parlamentarios tan irresponsables y con eso lo peor, hay gente en este país que quiere terminar con esas instituciones y esta señora que supuestamente es de izquierda le hace el juego de manera brutal denostando a la Cámara de Diputados y agregando que no tiene ninguna prueba", concluyó.