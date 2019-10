Sichel: “(Las AFP deberían) no sólo comportarse como administradoras financieras de fondo de pensiones”

11:18 “Si el cálculo de las expectativas de vida lo hacen ellos cuando hay una enfermedad terminal, parece un poco raro que siga calculándose la expectativa de vida -una vez que la persona es pensionada- en el mismo promedio que me lo calculan a mí o alguien que no ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal”, dijo el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel.

“Los fondos para pensiones son para pensiones y el desafío es que siga siendo así. Uno ve el ejemplo que pasó en Perú con el retiro de pensiones cuando más del 43% de la gente se gastó la plata en los primeros 3 años. Hay un riesgo gigante que se instale la idea de que la plata es de libre disposición y ojo que esto no tiene que ver con la propiedad de los fondos. Yo soy abogado y hay muchos bienes en que uno tiene propiedad, sin embargo, la ley establece limitaciones para su uso en determinadas épocas de la vida y no es el único”, explicó el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, al entrar al debate por el posible retiro de los fondos de pensiones en casos específicos como enfermedades terminales o pago de créditos hipotecarios.

“Por ejemplo yo puedo heredar y morir mis padres a los 12 años y no puedo disponer de esos bienes hasta los 18 años y la ley me pone un tutor, un curador. La misma lógica sigue el fondo de pensiones: yo soy dueño (de los fondos) pero no puedo disponer de ellos hasta lo que dispone la ley (…) Hay casos excepcionales que la misma ley contempla para el retiro de pensiones, por ejemplo: excedentes sobre el 70% del retiro programado, hay 2 o 3 excepciones, y el Presidente dijo ayer algo que es de sentido común: que en casos críticos respecto de una enfermedad terminal en que las expectativas de vida se reducen, parece razonable analizar si esos retiros se pueden anticipar o más bien se puede calcular de mejor forma la expectativa de vida de lo que están haciendo las AFP”, señaló en Radio Universo.

“Si el cálculo de las expectativas de vida lo hacen ellos cuando hay una enfermedad terminal, parece un poco raro que siga calculándose la expectativa de vida -una vez que la persona es pensionada- en el mismo promedio que me lo calculan a mí o alguien que no ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal, que es un poco lo que dijo el Presidente”, agregó. “Esa conversación es de bastante sentido común en el corto plazo y también debería, ojalá, penetrar un poco más en la discusión de las AFP en la lógica en que tienen que ir avanzando las asociaciones o las AFP, de cada día más entender la sociedad en que están viviendo y no solo comportarse como administradoras financieras de fondo de pensiones”.

“No tiene que decirlo el Presidente para que las AFP -ojalá- lo estudien de fondo. Gracias a Dios el Presidente de sentido común dijo esto”, puntualizó. “Pero una cosa que me preocupa en Desarrollo Social es que discutimos mucho el retiro de fondos, pero el verdadero problema que tenemos es que muchos chilenos no tienen fondos para retirar o estos no alcanza ni para pagar la pensión básica. Hay un proyecto de ley discutiéndose que viene a arreglar parte de esa situación crítica”, dijo.

“Cuando me toca trabajar con adultos mayores y el Senama, la gran demanda no es retirar fondos y pensar sobre fondos sino cómo tenemos mejores pensiones y la urgencia tiene que ver en avanzar con la pensión solidaria en los montos que se asignan que es donde está el grueso de la población y ahí tenemos un desafío más grande. A veces caemos en el error de discutir cómo retirar fondos cuantiosos pero la mayoría de los chilenos ni siquiera obtiene pensión básica y debemos ver como la mejoramos y esa es la urgencia de la reforma previsional”, apuntó.

“El país tiene problemas de pensiones por un modelo mal pensado en los 80 que no tuvo en su algoritmo el cálculo del cambio en las expectativas de vida, lo que ha significado que tenemos un porcentaje importante de la población con pensiones bajas. Lo que más me duele es que gente con la pensión solidaria básica que recién apareció el 2009 en nuestro sistema, esa pensión es bajísima. Cuando dicen ‘15 lucas es poco’, yo digo hay que vivir con 130 lucas al mes para saber si 15 lucas pueden arreglar algo la vida. Por supuesto que no, pero es un cambio importante y lo piden y lo demandan, dicen para mí 15 mil es nada pero para alguien con 130 mil es un avance importante, no suficiente pero importante”.

“Falta analizar muchos otros temas como la edad de jubilación, las expectativas de vida, los costos de administración y comisiones, pero pasa que se busca arreglar todo y no se avanza un paso y eso es lo que nos ha pasado en los últimos 8 años”. “La última reforma fue el 2009, el gobierno pasado presentó un proyecto de ley que no pasó nada… yo a esta altura creo que la gradualidad es un buen ejemplo de cómo hacer las cosas. Si avanzamos un paso, pasemos al siguiente pero no en el sueño de cambiar todo. Finalmente nos quedemos atrapados otra vez en la discusión y no avanzamos un centímetro en mejorar pensiones”.