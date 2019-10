Ministra de Transportes y evasión masiva de escolares en el metro: “No tienen un argumento, no aumentó la tarifa para ellos"

Durante la mañana de este lunes un grupo de estudiantes secundarios protagonizaron una masiva evasión del pago del pasaje en el Metro, en protesta a las alzas de las tarifas.

En esta oportunidad fue la ministra de Transportes, Gloria Hutt, quien abordó lo ocurrido, que además, quedó registrado en una serie de videos difundidos por redes sociales. “Usar la violencia para manifestarse es algo que no respaldamos, no entendemos", comentó.

Asimismo, replicó que no entiende las razones de los estudiantes. “Me cuesta entender que cuando hay evidencia de un esfuerzo tan grande de mejorar el transporte público, se atente contra él, menos los escolares que no tienen un argumento, no aumentó la tarifa para ellos".