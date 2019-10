Concejal de Las Condes adelanta segundo capítulo en pugna por L7: planteamos que no haya “estación intermodal en Estoril”

14:01 Felipe De Pujadas, concejal de Las Condes, señaló que “este tema es una negociación muy dura que estamos teniendo con el Metro para extender el Metro hasta Lo Barnechea y que en Estoril no exista una estación intermodal, esa es otra pelea. Es el capítulo 2 digamos, va a ser muy duro”.

“Vamos a utilizar las herramientas que el sistema democrático nos permite. Nos permite el derecho a manifestarnos, a dar a conocer nuestras ideas, vamos a proponer esta alternativa al Metro” dijo el concejal de Las Condes, Felipe de Pujadas (DC), defendiendo las propuestas que ha hecho el municipio para ubicar la futura estación Parque Araucano de la Línea 7 del Metro.

En entrevista con Radio Universo, De Pujadas señaló que el Metro nos va a recibir el día miércoles y que en esa reunión van a plantear sus diferencias sobre el proyecto y situaciones como “dónde va a estar ubicada la estación Parque Araucano a un bajo costo para el Metro y cómo vamos a permitir el acceso a miles de personas en esa área de influencia y eso Las Condes lo va a garantizar”, sostuvo. “Aquí hay una planificación estratégica de tres comunas, porque no es solamente el Parque Araucano, este tema es una negociación muy dura que estamos teniendo con el Metro para extender el Metro hasta Lo Barnechea y que en Estoril no exista una estación intermodal, esa es otra pelea. Es el capítulo 2 digamos, va a ser muy duro”.

“El capítulo 2 tiene que ver básicamente con el financiamiento y ahí el financiamiento tiene que ver con cómo nosotros como municipio aportamos dinero en la extensión del Metro, entonces la propuesta que se le va a hacer al Metro respecto al Parque Araucano va a implicar un ahorro para el Metro. Con esos dineros va a poder financiarse parte de la extensión hacia Lo Barnechea (que proponen los municipios). También vamos a colocar dinero y el punto de discusión en el concejo, y ahí sí discrepo de una propuesta que hizo el alcalde (de Las Condes), es que el financiamiento no puede pasar por los mismos vecinos”, agregó. “La propuesta que había es que el financiamiento de la Línea 1 hasta Lo Barnechea fuera con un TAG municipal en superficie por avenida Las Condes y además de eso una concesión subterránea de avenida Las Condes pero con Tag asociado a las autopistas urbanas. Entonces íbamos a tener un doble Tag, por abajo y por arriba”.

“En eso no fui partidario”, aclaró. “Ahí hay que buscar a lo mejor empréstito en créditos internacionales por parte de la comuna de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, ver ciertos ahorros, tenemos también una discusión con la comuna de Vitacura porque no quiere poner recursos para la extensión del Metro, la comuna de Vitacura también nos debe dinero de un terreno en el sector del rio Mapocho en el terreno de las viviendas sociales, no sé si lo recuerdan, también nos debe ese dinero”.

“Hay toda una triangulación de temas que se van relacionando y son bien complejos. Lo del Parque Araucano es uno de los capítulos de esta serie que se llama extensión del Metro”, puntualizó.