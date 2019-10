Ministra Hutt respondió al video de Jorge Alís: "Me parece inoportuno, inadecuado"

El comediante realizó un viral llamado "siete formas de evadir" a raíz de las masivas evasiones que han realizado estudiantes en diferentes estaciones del Metro.

Pues esto no le causó mucha gracia a la ministra de Transporte, Gloria Hutt, pues según Radio Cooperativa manifestó que "en el contexto actual, no se ve muy oportuno. Puede haber sido gracioso en algún momento, pero dada la situación que se está viviendo y el daño que se ha producido a millones de personas, y el daño físico a trabajadores de Metro me parece inoportuno, inadecuado".

"No habría cómo defender que algo así se transforme en un chiste" concluyó.