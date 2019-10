Autoridad de Servicios Sanitarios dijo que cañería rota en Providencia es la misma que colapsó en 2016

El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, dijo tras la rotura de una matriz en Providencia, que la cañería que ocasionó el problema, es la misma que se rompió en 2016, y que la reparación “va a tomar tiempo”.

Rivas aseguró que en la zona no se estaban realizando trabajos y que el problema se generó en una cañería alimentadora que no lleva agua potable directamente a las casas. Por eso, dijo la autoridad, no hay reportes de cortes del suministro de agua potable.

Sobre la zona de la rotura, Rivas aseguró que si bien está en investigación, se estima que si bien no fue el mismo punto que el año 2016, “es un lugar cercano”.

La autoridad además indicó que la cañería es de Aguas Andinas y que la empresa “tiene que responder y explicar y, respecto de la reparación, planteó que habrá que romper la infraestructura.

Por último el superintendente de Servicios Sanitarios dijo que se investiga el nivel de afectación a infraestructura, viviendas, colegios y locales comerciales.