Paz Ciudadana cuestiona control preventivo: “son poco efectivos” y “desvían la atención de la fuerza policial”

“El control de identidad lo miramos con preocupación. Hemos sido bien claros en plantear que no va a ayudar al sistema y está demostrado”, dijo esta mañana el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, sobre la aprobación del control de identidad preventivo aprobado ayer en la Cámara de Diputados.

“El control de identidad preventivo no es nuevo, ya se implementó, está funcionando en Chile para mayores de 18 años y en el minuto en que se implementó existía el control de identidad investigativo y hay que entender bien la diferencia: investigativo es que yo detengo a alguien en la calle porque tengo indicios de que esa persona se prepara para cometer un delito o viene de cometerlo, pero yo policía -que tengo la facultad de hacer ese control de identidad- tengo que decir por qué lo estoy haciendo, (que) tengo un indicio: porque creo que esta persona viene con una mochila en que vi que anda con una botella que podría ser una molotov, que saltó una reja, tengo que decir por qué creo que esa persona podría estar involucrada”, explicó en entrevista con Radio Universo.

Y siguió: “No es que lo vea robando, tengo que tener indicios que el control de identidad tiene suficientes antecedentes para poder hacerlo. Esos controles eran efectivos en conseguir detener a personas con orden de detención pendientes, en eso funcionaba. El control preventivo se suma a esto, sin derogarlo y le otorga más facultades porque ahora se pueden hacer controles de identidad sin tener indicio, aleatoriamente en la calle, a una persona que no tengo indicio, que no tengo ningún argumento para decir que esa persona puede estar metido en algo complejo”.

“El problema es que los controles preventivos son súper poco efectivos por eso, porque al final salir a pescar al voleo y pensar que si yo le hago un control aleatorio a personas sin indicios voy a poder lograr detener, hacer que el país se sienta más seguro, en la práctica esos efectos no se logran y desvían la atención de la fuerza policial hacia ese tipo de acciones que son muy poco efectivas”, agregó.

“Lo que tenemos que hacer como país es dotar a las policías para priorizar acciones más efectivas porque los recursos son sumamente escasos. Los policías van a ser (los de) siempre, es imposible tener contingente para hacer todo y como es escaso, se debe dar herramientas para priorizar y si estamos desviando la atención a controles poco efectivos en lo que quieren lograr, perjudicamos el sistema, lo llevamos a condición de menor eficiencia que es la condición que tenía originalmente. Por eso pensamos que no es bueno para el país avanzar hacía el control preventivo sino que fortalecer el investigativo y otras herramientas de investigación más profundas que controles preventivos en la calle”.

Sobre la interpelación anunciada por la DC en contra del ministro de Interior Andrés Chadwick, Jonhson señaló que “los resultados que vemos hoy y lo que hablamos antes no es el resultado de un gobierno en particular. Hoy debemos ser serios en esto, los números que vemos, si empezamos a discutir, aumentó un punto en año, disminuyó un punto en otro y nos quedamos en esa discusión puntual. Deberíamos haber interpelar a muchos antes y haber hecho mucho más. El camino correcto y lo que tenemos que hacer es una mirada a largo plazo y mirar qué medidas no implementamos para atrás o las que no tuvieron efectos, y cuáles implementamos más adelante para que tengan cambio”.

“Una interpelación -precisó- entendida como una instancia donde puede entender qué es lo que se está haciendo para tratar de transformar esto a fututo es válido, pero es una discusión que no solamente debe tener un ministro sino como país, como legisladores. Pensar que el ministro va a poder explicar qué es lo que está pasando, solo explicará medidas del último año y las cifras que estamos viendo no son sólo consecuencia del último año sino que de los últimos 10 o 15 años. La verdad es que para ponernos serios hay que tener una mirada a largo plazo, hacia atrás también para entender por qué está pasando lo que está pasando y mirar hacia el futuro”.

Agregó que “entendido como una instancia en que podemos conversar cómo vamos a abordar a futuro la seguridad en Chile, (la interpelación) es una instancia que puede ser válida”.