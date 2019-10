Paloma Mami: "Me duele demasiado ver como mi país sufre de esta manera"

La cantante Paloma Mami, se refirió a la situación que vive el país y las masivas manifestaciones del fin de semana, generadas por el alza de los precios del transporte público en la región Metropolitana.

La artista expresó que "siento tanta impotencia ante esta situación. Me duele demasiado ver como mi país sufre de esta manera, me da rabia ver como la televisión resalta lo peor de las protestas para deslegitimar la causa y perder el foco de lo que realmente está pasando".

"Invito a todos mis demás colegas de la industria a llevar este mensaje, a que el mundo sepa la realidad de lo que está sucediendo en Chile, y también en otros países como Ecuador, España,Venezuela y más", añadió.

Paloma Mami además pidió que "sean inteligentes" y que "no dejen que el desorden y el caos haga que la verdadera voz del pueblo se diluya, sin embargo, actuar en paz no significa que no se haga firmemente. Fuerza Chile".