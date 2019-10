Luis Jiménez: "Cabros dejen de politizar lo que está pasando"

Luis Jiménez, flamante refuerzo de Palestino para la temporada 2020, dio a conocer su opinión sobre las manifestaciones que se han vivido en el país y que piden al Gobierno soluciones concretas en materia social.

El ‘Mago’ hizo un fuerte llamado a los jóvenes, luego de cumplirse cuatro jornadas de protestas que comenzó en la Región Metropolitana y que se ha prolongado en otras regiones.

“Cabros dejen de politizar lo que está pasando, ni izquierda ni socialistas, ni comunistas, ni derechistas, ni fachos. La gente está descontenta, lo está expresando y punto. No sean weones no le compren el discurso a ningún lado, aprendan a tener pensamiento propio”, expresó el ex Ternana, Parma, Al-Alhi e Inter.

Recordar que el pasado 16 de octubre Palestino oficializó el regreso al club del experimentado mediocampista nacional, quien vuelve a la tienda de colonia desde el Al Ittihad saudí.