Ministerio Público aseguró que van a "perseguir" actos "de violencia institucional"

La vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, abordó este martes en un punto de prensa las denuncias que han recibido las diferentes fiscalías. Todo esto, en medio de las manifestaciones que se han realizado a lo largo de todo el país.

En este sentido, Herrera indicó que ya se identificaron a siete de las 15 víctimas fatales en este contexto, añadiendo que aún hay ocho personas que no han sido identificadas. "Se están realizando las respectivas pericias", aseguró.

Con ello, indicó que "como hay una preocupación especial en este sentido el Fiscal Nacional ha instruido a la unidad especializada en derechos humanos de la Fiscalía Nacional coordinarse con todo el país para efectos de apoyar las investigaciones que tengan que ver con aquellos actos violencia estatal", dijo.

En este sentido, insistió en que en el contexto actual reafirman su "respeto por los derechos fundamentales de las personas", por lo mismo, añadió que "vamos a perseguir aquellos actos que se produzcan en el contexto de violencia institucional".

Por otro lado, la vocero precisó que se encuentran coordinados con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. "Hacemos el llamado a que las vías de inicio de la denuncia no es solo una, no está solo INDH también está la Fiscalía", precisó.

FALLECIDO EN CURICÓ

Por otro lado, consultada sobre la muerte de un joven en Curicó, donde estaría involucrado un militar, Herrera descartó que existiera "prohibición de informar", como lo sostuvo el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla durante la mañana de este martes.

"No he escuchado los dichos del subsecretario, no sé a qué se refiere. Entiendo que respecto del caso del Maule nosotros ya dimos la información", precisó, añadiendo que "acá nosotros simplemente nos apegamos a la ley. Hay reserva de investigaciones en ciertos casos, prohibición de informar nunca", sostuvo.