La Fiscalía Oriente descarta torturas y abusos en estación Baquedano

El Instituto de Nacional de Derecho Humanos declaró que recibieron denuncias de torturas en la estación de Metro Baquedano, que no está operativa hasta el momento, y presentaron un recurso de amparo por el relato de un joven. Debido a eso, la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), realizaron diligencias en el lugar.

Luego de eso, rechazaron dicho recurso, pues afirmaron que no se encontraron antecedentes suficientes. Luego, la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó que, por el momento, se descarta la realización de torturas y apremios al interior de la comisaría policial ubicada en la estación de Metro Baquedano. También afirmaron que las diligencias realizadas durante esta madrugada en el recinto no respaldarían los hechos denunciados. Pero, de todas formas, se continuará con la investigación, la que quedó a cargo del fiscal Omar Mérida.

“El director del INDH, Sergio Micco, precisa que la @pdichile no ha determinado si existió o no tortura en la Estación Baquedano del Metro. La labor de determinar si hubo o no delito es del Ministerio Público. INDH evalúa acciones legales a seguir", señaló el instituto.