Denise Rosenthal: "He tenido miedo, he sufrido viendo a mi propia gente sufrir"

La cantante Denise Rosenthal se refirió a la situación que ha vivido el país, desde el inicio de las manifestaciones el día viernes, a través de su cuenta en redes sociales.

La artista dijo que ha sentido "mucha angustia estos días". "He tenido miedo, he sufrido viendo a mi propia gente sufrir. Y no se imaginan cuanto. He intentado permitirme un espacio de reflexión, en la mitad del caos porque tengo en este caso una responsabilidad que es más grande que mi rabia, que mi frustración, que mi impotencia", indicó.

"No soy líder de opinión, si esperan a que les diga lo que ustedes debiesen o no hacer, o que debiesen creer u opinar, no lo haré, nunca. Intento día a día promover opiniones, visiones, y trabajo cotidianamente a través de lo que yo sé hacer, de lo que me he dedicado a aprender; comunicar abarcando la música popular desde un lugar consciente, intentando generar contenidos que estén al servicio de lo que ustedes cada quien con sus diferencias pueda tomar, recibir, profundizar, o en algunos casos necesitar, transversalmente", dijo Rosenthal.

La cantante dijo que "deseo en lo más profundo de mi corazón que cese la violencia" y añadió que "mi función es buscar la unión, el respeto, el amor, es encontrar la manera de luchar en equilibrio, en consciencia".