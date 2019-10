Ejecutivo respaldó actuar de las FF.AA.: "Quien determina si hay violaciones a los DD.HH. son los tribunales de justicia"

Los ministros de Defensa y Justicia, Hernán Larraín y Alberto Espina, respectivamente, defendieron el actuar de las FF.AA. durante los estados de excepción constitucional que rige en casi la totalidad de las regiones del país.}

Espina recordó que los militares también han salido a las calles en ocasiones de catástrofes naturales y aseguró que diariamente analiza las diversas situaciones con los jefes de la defensa nacional desplegados en el país.

El ministro de Defensa aseguró que las FF.AA. "actúan en estos casos de orden publico bajo las reglas del uso de la fuerza, que establece con claridad cuando pueden hacer uso de ellas, y fundamentalmente son casos de legítima defensa de ellas y de terceros. El uso de la fuerza es el ultimo instrumento al que recurren nuestras FF.AA.".

Espina dijo que generalizar en los casos que se han denunciado por excesos, "es injusto con los miles de hombres y mujeres que están en las calles, actuando con profesionalismo y apego a la ley y pido que seamos prudentes y por cierto que cada vez que haya que investigar un hecho, se haga como corresponde".

Larraín, en tanto, planteó que "en un estado de excepcion frente a esta violencia, los problemas son mucho más complejos y se producen situaciones que generan hechos que todos lamentamos. Quiero valorar el reconocimiento que tienen las FF.AA. y policiales en el ejercicio de estas funciones, no sólo con el compromiso legal, sino con los protocolos que regulan cómo se debe actuar en estos casos".

"La responsabilidad está en quienes han gatillado esta violencia. Tenemos plena conciencia de que esto hay que hacerlo bajo reglas no sólo legales y constitucionales, sino también bajo protocolos que nos permitan garantizar evitar al maximo los efectos y daños que puede producirse a las personas. Si se producen son los tribunales los que deben determinar qué ha ocurrido", indicó el ministro de Justicia.

La autoridad además indicó que "quien determina si hay o no violacion a los ddhh son los tribunales" y planteó que "no nos corresponde hacer los juicios mientras estos hechos no esten acreditados ante quien corresponde".