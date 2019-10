Johnny Herrera: “El Gobierno sintió la cachetada y ahora a tomar medidas acordes a lo que pide el país”

El capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, conversó con los medios, después del entrenamiento de esta jornada y se refirió a la crisis social que se vive en nuestro país. “El Gobierno sintió la cachetada y ahora a tomar medidas acordes a lo que pide el país. Uno como futbolista quizás está ajeno a la realidad, pero sí comparte con gente que lo pasa mal”, afirmó.

También comentó la lucha en la que se mantiene su elenco, por mantener la categoría. “Son seis finales las que nos quedan y nos jugamos prácticamente una vida de fútbol, no es el año; manchar con un descenso al equipo más grande del país no se lo doy a nadie(…) Las últimas tres fechas se tienen que jugar a la misma hora, por la justicia deportiva”, expresó.

Luego fue consultado por su regreso a la titularidad y cómo vivió esa época que miraba los partidos desde el banco. “Me tocó estar casi seis meses sin jugar y el proceso fue por dentro. No es fácil que te saquen de forma injusta por lo que he vivido en el club, por lo que se produjo. No es fácil que llegaran y me sacaran de la forma en que salí”, dijo.

Según indicó fue un periodo en el que se refugió “con amigos y mi familia. Siempre la pelota da vueltas. Me tocó no estar jugando, con todo el mundo queriéndote echar del club a ser un factor realmente importante en nuestra institución y eso me da tranquilidad para seguir adelante”, complementó.

En la misma línea, Herrera señaló que “nunca he pedido explicaciones porque juego o no. Lo asumí y asimilé con respeto, más allá que no haya compartido (la decisión) cuando salí con quien no voy a nombrar (Alfredo Arias)”.