Ministro de OO.PP. por tarifas de autopistas: "Estamos trabajando para cambiar los sistemas de reajuste a partir del próximo año"

En medio de las jornadas de manifestaciones que cumplen ya una semana en el país, el ministro de OO.PP., Alfredo Moreno, se refirió a las tarifas de las autopistas y a la protesta realizada hoy en contra del TAG, la que generó alta congestión durante la mañana.

"Este es un tema en el que hemos estado trabajando desde hace ya bastante tiempo. No hay durante este año ningún aumento de los peajes, no lo hay", dijo el titular del MOP.

Moreno añadió que "hemos estado trabajando durante mucho tiempo para los reajustes que vienen. Lo importante es sostener un buen acuerdo y que tengamos un reajuste en los peajes que sea el que todos queremos".

El titular del MOP además aseguró que "estos son contratos que vienen desde hace bastante años que han establecido el sistema de reajuste y que estamos cambiando. No es que no se pueda hacer nada, estoy señalando que estamos trabajando en esto desde antes para cambiar los sistemas de reajuste a partir del próximo año porque este año no hay nada que cambiar porque no hay reajuste".

"Eso es en lo que estamos trabajando y creo que vamos a tener buenas noticias", indicó.

El ministro cuestionó las complicaciones viales que generó la manifestación en contra del TAG y dijo que "lo que estamos viviendo hoy día lo único que hace es dificultar la vida de los santiaguinos. Todos tenemos derecho a manifestarnos, pero tenemos que ponerle el hombro a los santiaguinos".