Intendenta Rubilar por manifestación en Santiago: "Entendemos que el mensaje es claro y fuerte"

"Entendemos que el mensaje es claro y fuerte. Que nadie se atribuya esta marcha de un millón 200 mil personas, que nadie se la atribuya, porque no tenemos el derecho. Esta es una marcha ciudadana, es una marcha del Chile que queremos construir para los próximos 30 años", aseguró la intendenta metropolitana Karla Rubilar, haciendo alusión a las marcha que se desarrolló este viernes en Santiago y que exige una serie de cambios estructurales a nivel social.

En este sentido, la autoridad precisó que se desarrolló un plan de limpieza después de la manifestación, donde "se han organizado más de mil jóvenes para reconstruir nuestra ciudad, pero no la misma ciudad, no reparar una vereda, no limpiar una calle, no reparar una luminaria, sino para una ciudad mejor y más equitativa para todos".