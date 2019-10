Joven que denunció agresión sexual en comisaría: "El jefe me amenaza con desconectar las cámaras para matarme"

"Yo estaba afuera el lunes, alrededor de las dos de la mañana, y tenía conocimiento de que estábamos en toque de queda. En ese momento salí con mi prima para ver en qué estado se encontraba el Santa Isabel que está en Avenida El Parque con Carlos Valdovinos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda", así comienza el relato de Josué Maureira, joven que en conjunto con el INDH se querelló por los golpes y agresiones sexuales que asegura haber sufrido en la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda.

Según contó a Cooperativa, el joven aseguró que fue detenido después de intentar prestar ayuda a una persona. “Se acerca un Carabinero apuntándome con su celular y la linterna, porque estaba bastante oscuro, me toma y comienza a golpearme. Yo trato de sacar mi celular para comenzar a grabar tras lo cual el efectivo policial me quita el celular mientras otro comienza a golpearme con la luma, combos y patadas. Llega un momento en el que pierdo el conocimiento y desde ahí tengo imágenes fugaces en el furgón policial y me seguían golpeando", contó.

Ya dentro de la comisaría recobró el conocimiento. “Mis recuerdos dentro de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda fueron que: Tres efectivos policiales comienzan a golpearme, patadas, lumas y a incriminarme mi situación de homosexual. (…) Yo en ese momento andaba con las uñas pintadas rojas, por lo tanto, comienzan a gritarme 'maricón', 'maricón culiao' y una gran suma de insultos", continuó.

Con ello, aseguró que lo llevaron a constatar lesiones a un lugar que desconoce. "Me entrevistó un médico que no me examinó, era de otra nacionalidad, de piel oscura. Y finalmente él entrega un parte que constataba lesiones leves, a pesar de que luego fue consignado que yo tenía lesión en mi nariz”.

Luego fue llevado nuevamente a la comisaría. “Una persona identificada como el jefe me amenaza con desconectar las cámaras para matarme. Luego, no tengo claridad en qué lugar de la comisaría, entre tres efectivos de Carabineros, dos me bajan los pantalones y proceden a agredirme sexualmente con la luma".

El caso se está investigando con una Fiscal Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Sur, mientras que el joven afectado está siendo tratado en Atención Integral de la Unidad de Víctimas y Testigos.