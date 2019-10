Messi recordó pelea con Medel: "Vive el fútbol al límite y no era para roja"

El astro argentino Lionel Messi, jugador del FC Barcelona, recordó la pelea que protagonizó el pasado 6 de julio con Gary Medel en la disputa por el tercer lugar de la Copa América de Brasil y en la que ambos jugadores terminaron expulsados.

Cuando el balón se iba en la línea de fondo, el ‘Pitbull’ defendió la posición y la estrella argentina le pegó posteriormente un leve empujón. Allí, el líder de la zaga nacional reaccionó con pechazos y la ‘Pulga’ no se quedó atrás. De esta manera, el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar no dudó en expulsar a ambos jugadores, generando un desorden protagonizado por ambos planteles en el terreno de juego.

En diálogo con TyC Sports, Messi fue consultado por si ha vuelto a hablar con Medel tras ese episodio ocurrido en el Arena Corinthians, en Sao Paulo.

"No, no volví a hablar. Sé que él es así y siempre vive el fútbol de esa manera, al límite. Hablando con Vidal (Arturo) llegamos a la conclusión de que cuando entra a la cancha lo vive de esa manera, pero después es una persona diferente. Quedó ahí, creo que no era para roja, con una amarilla se hubiera solucionado", expresó.

Además, Messi se refirió a la chance de ganar con la ‘albiceleste’ la Copa América 2020, que se jugará en Argentina y Colombia.

"Tenemos una oportunidad más, la última terminamos siendo una selección fuerte después de muchos cambios, de muchos chicos nuevos y una camada para la que siempre es difícil arrancar. En la última Copa América se vio una gran selección”, aseveró.