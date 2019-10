Ministro Briones dijo que "la nueva realidad obliga a sincerar las cifras" de crecimiento

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en entrevista con radio Cooperativa, reiteró que está abierto a dialogar con la oposición respecto a la reintegración en la Reforma Tributaria que impulsa el gobierno, y dijo que las cifras de crecimiento para este año deben sincerarse.

Briones dijo que el país enfrenta una situación "que marca un antes y un después", en relación a las masivas manifestaciones a nivel nacional, que se extienden por cerca de 10 días.

En esa línea, el ministro de Hacienda aseguró que "la realidad que estamos viviendo, y que todavía estamos tratando de leer, exige flexibilidad y apertura".

Sobre la reforma tributaria, Briones planteó que "tenemos que pensar a largo plazo qué sistema tributario queremos" y aseguró que buscará reunirse con la oposición en los próximos días "para saber en qué punto estamos".

Además el titular de Hacienda además se refirió al crecimiento y dijo que "la nueva realidad obliga a sincerar las cifras. Las proyecciones no son las mismas que teníamos hace semanas atrás".

Briones aseguró que "no voy a renunciar a la meta de responsabilidad y a sostenibilidad fiscal en este país, no voy a hipotecar programas sociales, los recursos son limitados", y en ese contexto dijo que "debemos tener empatía y entender que no se puede cambiar todo al mismo tiempo, no puedo prometer pan para hoy y hambre para mañana. Eso sería engañar a la ciudadanía".

"La realidad empresarial en Chile es muy diversa. Proponer un sueldo mínimo de $ 500 mil puede causar mella en las empresas pequeñas", añadió.