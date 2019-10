Álvaro Gómez y Manuel José Ossandón se enfrascaron en debate por dieta parlamentaria

Un tenso debate mantuvo el actor Álvaro Gómez y el senador Manuel José Ossandón en el matinal Mucho Gusto. Todo comenzó cuando el artista comentó el alto sueldo de los parlamentarios.

“Aquí me gustaría hacerle una pregunta al senador que tengo a mi lado. Ustedes reciben como asignaciones mensuales prácticamente 24 millones de pesos, que podría ser la deuda entera de alguien que se educó. La pregunta mía, ¿tú te gastas 24 millones en el mes?”, preguntó.

De inmediato vino la respuesta del ex candidato presidencial, quien aseguró que ya había planteado cuál era su posición al respecto. “(…) La vengo diciendo hace mucho tiempo. Pero acá hay una cosa súper clara, las asignaciones se suman como si fueran los contratos. Es como que tú dijeras ‘yo soy el administrador de un supermercado’ y te sumen a ti las cajeras”.

Y continuó asegurando que “el tema aquí es lo siguiente: en todo orden de cosas, incluyendo al mundo político, las cosas son absolutamente dispares. Y esta cuestión es la que tiene que emparejarse la cancha”.

Sin embargo, la discusión no terminó ahí, pues Gómez insistió en la pregunta. “Pero tú, por ejemplo, ¿con cuánto puedes mantener al equipo de trabajo? ¿Necesitas 24 palos para eso?”, precisó, mientras el senador aseguraba que no sabía si ese era el monto específico.

“No son 24. No es así, pero da lo mismo. Yo se los puedo decir súper claro: todas las personas que trabajan conmigo tienen su sueldo, su contrato, están bien pagados. Pero no son 23, porque hay que dar los datos exactos poh”, retrucó el político.

Pero el actor continuó, asegurando que sintió “que en estas mesas de diálogo lo que hay que hacer es transparentar cosas y hablar las cuestiones como son. Por eso yo también echo de menos que aquí no haya representantes de las poblaciones, que no haya un profesor, que no haya una enfermera de la salud pública”, cuestionó.