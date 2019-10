Anibal Mosa aseguró que ningún trabajador de Colo Colo ganará menos de $450.000

14:44 El presidente de Blanco y Negro, hizo un llamado a los hinchas del “cacique” a “no ensuciar la camiseta y a no utilizar el club para hacer desmanes".

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió la crisis social que se vive en el país, anunciando una medida inmediata con los funcionarios de Colo Colo.

Mosa afirmó que “estamos conversando en nivelar sueldos, de que no hayan sueldos menores a 450 mil pesos y partiremos este mes”, según consigna El Gráfico.

“Primero que nada apoyar y compartir la movilizaciones pacíficas que se han dado. Sin lugar a duda compartir el sentimiento de muchos chilenos. Están buscando una vida tranquila. Es un país que puede generar esas condiciones. Apoyar a todos los que marchan en forma pacífica y repudiar a los que hacen destrozos. Esos grupos pequeños", agregó el timonel “albo”.

Además, Mosa hizo un llamado a los hinchas del “cacique” a “no ensuciar la camiseta y a no utilizar el club para hacer desmanes. No somos bandidos. Más allá que se crean colocolinos, pero con eso no se va a lograr nada".

Por otra parte, Blanco y Negro también anunció que se alcanzó un convenio con la Municipalidad de Paine, para donar el pasto que se corta todos los días en el Estadio Monumental, y así poder alimentar a los animales de esa comuna.