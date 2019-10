"Este tuit es absolutamente falso": Camila Vallejo desmintió mensaje que circula por redes sociales

Durante las últimas horas, ha circulado en redes sociales un tuit supuestamente escrito por Camila Vallejo, donde se hace alusión a una serie de situaciones en el marco de las manifestaciones que se han desarrollado a lo largo de todo el país.

Sin embargo, fue la misma parlamentaria quien recogió el contenido y aseguró que fue producto de una cuenta falsa, apuntando una responsabilidad directa.

"La derecha está sencillamente descontrolada y ya no saben qué hacer para desprestigiarnos. No les resultó con La Tercera ni con la teoría de la invasión alienígena...no insisitan que la gente no es tonta. Este tuit es absolutamente falso", escribió a través de sus redes sociales, mostrando un pantallazo del mensaje falso.