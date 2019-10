Sifup salió en defensa de Aránguiz y le respondió a Kast

10:30 La entidad afirmó que el ex candidato presidencial sólo quiere poder para dividir.

“La violencia, señor José Antonio Kast, la provocan palabras como éstas, las que por años han construido el descontento de un pueblo herido y apabullado por tipos como usted, que no creen en su gente y sólo quieren el poder para dividir y pegarnos en el suelo. El pueblo no olvida”, escribió en su cuenta de Twitter el Sifup, respondiendo a la crítica que hizo el ex diputado al seleccionado chileno.

Toda la polémica surgió porque Charles Aránguiz cuestionó la labor de Carabineros y el Ejército durante el Estado de Emergencia declarado por Sebastián Piñera, a lo que Kast respondió en redes sociales que “sí le cree a amigos narcotraficantes”.

Luis Marín también se sumó y le envió un mensaje a Kast. “El fútbol, su cultura, la gente, nuestra gente, es mucho para usted señor @joseantoniokast. La verdadera violencia es la que sale de una actitud como la suya, llena de resentimiento y odio. Chile ya no quiere a tipos como usted”, indicó.