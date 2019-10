Eduardo Fuentes a ex ministro Francisco Vidal: "Ese tipo de respuestas nos duelen como un dedo metido en el ho..."

El conductor de Mentiras Verdaderas, Eduardo Fuentes, invitó al programa a Joaquín Lavín y Francisco Vidal para discutir sobre las manifestaciones y las soluciones al estallido social.

Pues el animador recordó el labor que Vidal realizó en los Gobierno de Michelle Bachelet y su influencia en las dsiciones que se tomaron cuando era ministro ante las demandas sociales.

Eduardo Fuentes le consultó a Vidal que “todavía no me explicas por qué se quedaron en los gritos, en las consignas, en el video bonito de la campaña, de la igualdad, video de la señora adentro…”

“Porque había tensión adentro, amigo mío” respondió el ex ministro.

“Hay contradicciones” agregó Vidal, a lo que Fuentes decidió ahondar en este tema y Francisco "hay gente en el Gobierno mío, de Bachelet 2, que no creía en las reformas, y eran ministros que estaban en La Moneda”.

Además, detalló que “a mí me pasó. Yo era adversario de Andrés Velasco en el comité político. Yo era partidario del postnatal, lo dio Piñera. Yo era partidario de rebajar el 7% de los jubilados, lo dio Piñera 1. Pero cuando tú estás en esa situación, tienes dos caminos: te quedai callado, y así tu pega, o te vai. Esa es la responsabilidad cuando uno es ministro en La Moneda”.

Además, aseveró que prefirió quedarse callado en ese momento a lo que el conductor le contestó que "hablemos del rol de los privados…Perdón, Francisco, es que yo encuentro que ese tipo de respuestas nos duelen como un dedo metido en el hoyo…”

Además, Fuentes lo interpeló y comentó que "es que el conflicto al final se lo trasmitieron a la gente. Y ahora estamos todos con el agua hasta acá porque algunos de ustedes se quedaron callados… Perdón, me estoy saliendo un poco”.

“Entonces, no había un compromiso real con lo que estaban proponiendo. Porque si dicen ‘vamos a crecer con igualdad’, pero resulta que adentro tení a alguien que te está diciendo que no, si yo prometí eso, tú y tú para afuera, porque yo prometí esto. Si Piñera dice ‘tiempos mejores’ y los ministros, o las políticas que estamos haciendo, no están logrando esos tiempos mejores, sino que nos llevaron a lo de hace una semana, tú, tú y tú para afuera”, finalizó el conductor.