Evelyn Matthei: “A diferencia de otros políticos, este estallido social no me pareció inesperado”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Mathei, se refirió hoy al actual escenario social y político que vive Chile desde hace dos semanas. Asegura que desde hace un tiempo se estaba “incubando” la rabia de los ciudadanos, así lo dijo a revista Sábado.

“A diferencia de varios políticos, a mí este estallido no me pareció inesperado (…) No es que lo esperara este mes, o este año, pero sabía que desde hacía harto tiempo que en Chile se estaba incubando la rabia”, reflexionó Mathei.

Sobre la presencia de militares, los días con toque de queda, en las calles dice no estar de acuerdo ya que no es su labor y “no están preparados para eso (…) los políticos se dan miles de gustitos, dejan la escoba, se suben los sueldos (…) y cuando queda la escoba, ¡llamemos a los militares! Por lo tanto, lo más probable es que hay heridos o muertos. Y entonces después los señalan (a los militares) con la mano de los derechos humanos”.

Ante las acusaciones de un uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios de carabineros Mathei dice “Aquí ha habido violencia por lado y lado”.

Sobre el reciente cambio de gabinete la alcaldesa de Providencia afirmó a la revista que “fue sondeada por el Presidente”, aunque no dio detalles de a qué ministerio estaba destinada. De todas formas, cercanos a Mathei dicen que había una cercanía para dirigir el Ministerio del Interior. Según Revista Sábado no se ejecutó el cambio por la rapidez con que se debía hacer la renuncia.