SML se refirió a caso de cuerpo de joven fallecido en empresa Kayser en Renca

El Servicio Médico Legal (SML) se refirió oficialmente al caso de uno de las personas fallecidas el pasado 20 de octubre, durante el incendio de una bodega perteneciente a la empresa Kayser, en la comuna de Renca, durante el Estado de Emergencia en la Región Metropolitana.

El portal Interferencia reveló que tras la autopsia respectiva del SML, se determinó que el cuerpo de una de las víctimas, Joshua Osorio Arias de 17 años.

El cadáver presentaba tres orificios en la zona del tórax, específicamente en la "parrilla costal posterior derecha, entre las costillas 10 y 11". También se constataron daños en la costilla número 10, que presenta astillamiento y bordes irregulares.

Sin embargo, estos orificios no fueron medidos ni estudiados, lo que generó cuestionamientos a la autopsia realizada al joven de 17 años.

Mediante un comunicado, el SML aclaró que “en todos los casos relacionados con la contingencia de las últimas semanas, sus profesionales, funcionarios y funcionarias han aplicado correctamente los protocolos establecidos para cumplir con su labor técnica científica de asistir las investigaciones del Ministerio Público”.

En la misma línea, agregaron que “el contenido de las autopsias no puede ser entregado al público, pues ello está prohibido por la Ley Nº 20.065; razón por la cual no es posible mediante este medio dar detalles sobre ningún caso particular. Sin embargo, si las autoridades competentes así lo resuelven, el SML no tiene inconvenientes en que las pericias sean conocidas”.

También precisan que están disponibles “para realizar todas las pericias que requiera la Fiscalía (no importando si ya se han hecho pericias en esos casos); y se le destinarán todos los recursos humanos y presupuestarios que se requieran”.

Otro punto clave que recalcó el Servicio es que ellos “no realizan pericias balísticas”, lo que sería clave para entender porque los orificios no fueron medidos ni estudiados.

Por último, el organismo aseguró que “desde un comienzo del Estado de Emergencia y hasta el día de hoy, (han recibido) instrucciones por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en orden a realizar todos los esfuerzos que se requieran para efectos de contribuir, dentro de nuestras facultades legales, en que se esclarezcan las circunstancias de quienes fallecieron en estos días”.

