Mauricio “Indio” confesó las razones del quiebre de “Dinamita Show”

En un nuevo capítulo de “La Divina Comida” Mauricio Medina, ex “Dinamita Show”, contó las razones del último quiebre de la relación de trabajo y amistad con Paul Vásquez “El Flaco”.

En medio de la cena confesó que la pelea se debió a un tema financiero. Me “Siento decepción de todas las veces que tuve que poner el pecho a las balas (…) Mi señora repartí la plata 50 y 50. El Flaco nos tenía que dar la factura y no la daba. Después nos dio la clave y se arrepintió y metió una demanda”, dijo Medina.

Agregó que ellos ganaron el juicio, pero de cierta forma quedó con un sabor amargo. “Esperaba que dijera ‘yo me equivoqué (Paul)’ pero no. Después dijo que volvería a trabajar conmigo si me separaba (…) Yo no volvería trabajar con él, creo que hay límites. Mi familia no tiene precio”, enfatizó Indio.