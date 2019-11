Enfrentamiento de alto nivel en Twitter entre Andrónico Luksic y Fernando Atria

Todo partió cuando el abogado constitucionalista compartió en su cuenta oficial de Twitter una nota con las declaraciones del empresario en la que se leía "la nueva constitución no resuelve los problemas reales de las personas".

En el tuit Atria comentó sobre los dichos de Luksci que "Este discurso significa: '"No creo que la constitución (es decir, la forma en que se organiza y ejerce el poder político), tenga relevancia alguna para los problemas reales de las personas"'. Porque la deslegitimación total de la política institucional cayó del cielo, claro. Ya".

No pasó mucho para que Andrónico le contestara al abogado, a quien le dijo "Fernando, lamento que ud también me descontextualice. No digo NO a una nueva Constitución. Digo priorizar, porque es difícil hacer todo bien a la vez. Sueldos, pensiones, salud, transporte. Luego Constitución. Si prefiere en orden inverso está en su derecho, pero sin sacar de contexto!"

Pero esto no quedó ahí, Atria insitió y le respondió al empresario con el siguiente mensaje: "Andrónico, el modo en que la constitución organiza y distribuye el poder se manifiesta en la situación en sueldos, pensiones, etc. En la nota Ud. niega esto: "'la nueva constitución no resuelve los problemas reales de las personas'". No veo descontextualización alguna".

Y prosiguió el abogado experto en constituciones en su interpelación, preguntando que "Si tal como están las cosas esos problemas pueden resolverse en el corto plazo, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué la situación no va a volver a repetirse, una vez que estas manifestaciones pasen? ¿Será necesario hacerlas cada cierto tiempo para subir sueldos, pensiones, etc?"