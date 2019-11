Daniel Alcaíno recordó polémica por comparación de ministra Cecilia Pérez: "Sí, fue de más"

Daniel Alcaíno, comediante que encarnó al reconocido personaje "Yerko Puchento, abordó la polémica que protagonizó años atrás con la ministra Cecilia Pérez. Fue en el programa "Sin parche" donde hizo un mea culpa de lo ocurrido.

"A veces uno sabe que el programa estuvo ‘julero’ o malo, y dijiste algo que no deberías, la gente dice ‘se fue al chancho con tal persona’ o ‘no le dé tanto a la Bachelet’ o ‘¿por qué molesta tanto a Evo Morales?’ (…) con el tiempo me di cuenta que hay hue… odiosos en todas partes. Es humor no más", dijo.

Y con ello, aseguró que el haber comparado a la secretaria de Estado con la "Monga" de Fantasilandia en el programa "Vértigo" de Canal 13 "fue de más".

"Yo creo que el chiste a la ministra Pérez fue de más. Cuando la comparamos con la 'Monga', sí fue de más", replicó, agregando que "son cosas así, uno las tira, las tiene ahí, pero uno sabe mucho medir la estocada del cuento. De repente, tiene más de tres dedos, y llega justo al corazón. Uno lo siente".