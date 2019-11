El gremio gastronómico llama a los santiaguinos a "volver a salir"

Decenas de personas esperando un puesto en la barra, otras haciendo fila para pagar y luego llevar su sandwich a la oficina es un escenario común en la mítica Fuente Alemana de Plaza Italia. Sin embargo, en las últimas semanas se puede ver casi totalmente vacía -o cerrada-. Y es que la revuelta social ha mermado considerablemente al comercio gastronómico. Esto, en la última semana, llevó a que el gremio se reuniera y lanzaran la campaña "volver a salir", que hoy tendrá su primer cabildo en el sector de Baquedano.

El argentino Juan Manuel Pena, dueño del restorán Peumayén, dice que lo ocurrido los afectó en dos aristas: en el de Bellavista con una baja en las ventas de casi el 80% y en el de Borde Río, recientemente abierto, en la cancelación del total de reservas para eventos. "Y eso que lo teníamos copado", cuenta.

"Nos vemos obligados a reestructurar todo. Y con eso me refiero al tema del personal, las compras, los horarios, todo. Hasta el momento no he tenido que despedir gente, pero no sé qué pasará después, si no vamos a tener que cerrar y declararnos en quiebra. No hay manera que un restorán se sustente más de un mes si es que no va gente. Además, ojo, venimos de septiembre que ya es un mes malo, siempre tenemos una baja de un 25% o 30% e imagínate ahora que el impacto es de cerca el 90%, sin considerar la pérdida de mercadería".

Por ello desde la semana pasada un grupo de chefs, críticos gastronómicos y gente del rubro se ha reunido para ver la forma de volver a acercar a la gente a bares y restoranes y lanzaron la campaña "Volver a salir" a través de redes sociales.

"El 31 feriado nos juntamos un grupo y expusimos la problemática y concluimos que lo más urgente era hacer una campaña comunicacional rápida", cuenta Pilar Hurtado, crítica gastronómica e impulsora de la medida.

Además hoy habrá un cabildo gastronómico abierto a todo público para conversar éstas y otras temáticas, como el IVA, las posibles consecuencias del proyecto de las 40 horas, el sueldo de los garzones que lo suelen complementar considerablemente con las propinas y finalmente hacer que el rubro sea más justo para todos.

La cita se realizará a las 10.30 horas y hasta las 13.00 en Quinto Cheers, ubicado en General Bustamante 104, Providencia.

Con algo de pesimismo ve el asunto uno de los dueños de la Fuente Mardoqueo, que actualmente tiene tres locales en Santiago. Gustavo Peñafiel asegura que en tres semanas de revuelo ya han tenido problemas para pagar los sueldos y que están tratando de "mantenerse vivos (...) La verdad es que estamos aterrados que nos incendien, que nos hagan daño. Yo veo todo esto bien negro".