Intendente Guevara por marcha al sector oriente: "Me alegra que no sea en Plaza Italia”

12:22 Además, afirmó que "las instrucciones de Carabineros son las mismas de todas las otras oportunidades: No intervenir si es que no hay violencia".

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, destacó que la convocatoria de hoy se haya cambiado a las cercanías del Metro Tobalaba y no en Plaza Italia.

En una conversación con EmolTV, Guevara manifestó que "yo estoy sorprendido de que hay una sola marcha, estábamos acostumbrados a que todos los días hubieran muchas marchas convocadas".

"Me alegra que no es en la Plaza Italia, los vecinos me decían 'aquí intendente veníamos con nuestros nietos, nos venían a ver, salíamos del departamento y disfrutábamos al lado del Café Literario que quemaron' (...) hay áreas verdes, plazas, todas vandalizadas con pintura, graffitis, bancos destruidos", declaró el intendente.

Además, añadió "qué pena que estos vándalos, que son los menos, quemen, rompan aquello que nos sirve para vivir en sociedad, los semáforos no son un lujo, son una necesidad. Los juegos infantiles, la fachada de las casas o de los edificios, por qué reclamar, protestar, manifestarse como lo hizo ese millón y tanto de personas en forma familiar, limpia, sin violencia, no es necesario".

Por lo mismo, Guevara espera que "las manifestaciones, si es que siguen, que son símbolo de una democracia vital, se hagan de forma pacífica”.

En esa misma línea, apuntó a que "ninguna de las marchas que han ocurrido en estas semanas han tenido autorización".

También, se refirió a la convocatoria a las 14:00 donde expresó que "las instrucciones de Carabineros son las mismas de todas las otras oportunidades: No intervenir si es que no hay violencia, intervenir si es que hay violencia, es verdad que el marchar y manifestarse es un derecho, yo soy partidario de eso y que lo hagan en cualquier lugar".

"Ojalá pudiéramos tener autorización no para prohibir, sino para organizar, para que no siempre ocurra en el mismo lugar, siempre a la misma hora, es simplemente para eso", finalizó el intendente.