Colegio Médico: “Hemos visto pacientes que han perdido el ojo por el impacto directo de una bomba lacrimógena”

El viceresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, reportó que más de 180 casos de personas que sufrieron heridas ocultares severas, debido principalmente al impacto de balines. “La estadística es de 139 pacientes que se han atendido en la Unidad Trauma Ocular del Hospital Salvador. Existen 42 que se han atendido en otros hospitales o centros privados, tenemos .1890 pacientes con secuelas graves y muchos de los cuales van a perder la visión de un ojo”, dijo en conversación con radio Cooperativa

El especialista explicó que un “traumatismo con globo abierto son dos: uno que hay una herida cortante en el ojo y quedó abierto. El otro es que el ojo se reventó. Es como que aprietas el ojo que lo aprietas y lo revientas. Es como apretar un gajo de uva y lo revientas. Un número importante de pacientes tiene un globo ocular abierto por estallido ocular o por herida penetrante. El 80% de estos pacientes, es por el impacto de un balín”.

Según indicó cuando hay un estallido ocular, es muy difícil que el ojo se pueda reparar. “La mayoría de las veces se tiene que realizar un vaciado del ojo, por lo tanto ese ojo está condenado a requerir una prótesis”.

El médico indicó que el problema es a por el tipo de disuasivo que está utilizando Carabineros. “Lo que los colegas han encontrado son balines de goma de alrededor de 9 milímetros, algunos de ellos con centro metálico. El nivel de energía que tiene es como para destruir un ojo. Son proyectiles que producen mucho daño, y si son dirigidos al rostro y a corta distancia, obviamente van a producir un daño irreparable como, por ejemplo, que el ojo se reviente”, explicó.

Maza dijo, además, que los daños no sólo por impacto de balines, “también hemos visto pacientes que han perdido el ojo por el impacto directo de una bomba lacrimógena. Se supone que hay protocolo para hacer uso de la bomba, pero según los relatos les han impactado lanzadas a muy poca distancia y directamente de la cintura hacia arriba, y eso produce un daño, un estallido ocular”.

Por lo mismo dijo que “hacemos un llamado a que se manifiesten sin violencia. Nosotros manifestamos que nos preocupan tanto los civiles, como los carabineros. Podemos hacer un llamado a no lanzar bombas molotov o a no tirar piedras, puede ser que algunos nos escuchen y otro no. Pero sí puedo hacer un llamado al director general de carabineros, porque depende de él seguir o no usando los balines que están provocando tanto daño”, dijo.

“Cuando hicimos el llamado, había 44 pacientes. Si hubiesen escuchado el llamado nos hubiésemos evitado llegar más de 100 como tenemos en estos momentos”, agregó.

Por último, indicó que “lamentablemente en Chile, en dos semanas, hemos tenido un mayor número de casos que en cualquier situación de agitación social que se ha presentado en el mundo. La única estadística mundial que se acerca un poco a lo que hemos vivido en Chile, es una estadística de Israel donde hubo 155 pacientes con ojos lesionados en 6 años, nosotros en dos años tenemos un número mayor”.