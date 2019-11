Celestino Aós: “Es indudable que hay que cambiar la Constitución”

El administrador apostólico de Santiago, Celestino Aós se refirió a la situación actual de Chile y aformó que es necesario un pacto sociall profundo, incluyendo una nueva Constitución.

En una conversación con el diario Encuentro perteneciente al arzobispado de Santiago, Aos aseguró que “tenemos que ponernos de acuerdo los chilenos sobre qué queremos decir con Pacto Social, porque, en definitiva, no es un encuentro para imponernos hegemónicamente los unos por sobre los otros, sino para escucharnos, para discernir juntos y llegar a puntos de consenso”.

“si no se hacen cambios profundos, estaremos hablando de maquillaje y volveremos a repetir la misma historia y el estallido va a ser igual de fuerte o mayor. La sociedad y los que están sufriendo están muy alertas, y no van a tolerar algo que no se sostiene”, agregó.

Además, manifestó que “es indudable que hay que cambiar la Constitución y ciertas estructuras, pero también es indudable que tenemos que cambiar a la persona que está dispuesta a ir a quemar un bien público o a insultar al otro”.

“Yo creo que todo el dolor que estamos padeciendo, y que está recayendo sobre todo en los más pobres, nos tiene que llevar a reflexionar sobre el por qué se ha producido y cómo podemos evitar que se produzca de nuevo”, añadió.

También realizó una autocrítica de la Iglesia por la crisis social y sostuvo que "tenemos que considerar nuestra propia fragilidad y la de nuestros hermanos. En la Iglesia estamos todos y cuando vamos a misa decimos yo confieso ante Dios que soy pecador y reconozco todos los pecados de mis hermanos”.

“En segundo lugar, ver lo que estamos tratando de hacer ante delitos tan desconcertantes como los abusos, debemos preguntarnos como seres humanos cómo llegamos a esto, pues lo importante es mirar al futuro y pensar qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a repetirse, para que no vuelva a haber abusos y para que no haya violencia”, expresó.

“Los muertos nos duelen. Todos y cada uno de ellos. Y los heridos también. Tanto si llevan uniforme como si no llevan. Más allá de si un señor vulnerado en sus derechos humanos tenía una investidura por ser miembro de una institución respetable, da lo mismo, porque hubiera sido lo mismo con una vulneración de derechos a la vecina de la esquina”, finalizó Aós.