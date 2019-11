Fernanda Urrejola reveló haber sido abusada desde que tenía 7 años

Fernanda Urrejola, participó en un nuevo capítulo de la Divina Comida, donde habló de algunos aspectos de la vida, hasta ahora desconocidos.

En su relato generó una serie de reacciones, pues contó que cuando era una niña sufrió una serie de abusos. "“Yo fui abusada desde los 7 años. Viví situaciones de abuso reiteradamente, en diferentes ocasiones, de diferentes calibres”, contó.

"Era muy chica, tenía 7 años, y deriva en una relación con un mozo de la Católica, de hecho. Todo este rato que yo estaba en el club me hacía amigos y estaba dando vueltas sola mucho rato, y ahí me hice un amigo de un mozo que debe haber tenido como unos 42 años y, claro, me acuerdo de algunas cosas, pero lo tenía bloqueado”,añadió.

Sin embargo, contó que "no tenía bloqueado todos los que pasaron después. No sé, los compañeros de curso, en dos colegios diferentes. En un colegio me acuerdo que no me lo hicieron sólo a mí, pero en el otro me lo hicieron sólo a mí. Que me encerraron en la sala y entre todos me corrieron mano”.

A esto se sumaron sus viajes en avión "sola desde los 14 años para entrenar afuera y ser mejor, y en el avión me pasó dos veces. Se sentaban viejos al lado, me despertaba y me estaban toqueteando y mi reacción era quedarme paralizada y por supuesto que no le decía nadie”, reconoció.

Ante esto, reflexionó que "hoy en día con todo lo que está pasando y con todos los destapes ha sido muy brutal para mí darme cuenta como estaba tan normalizado en mí y cómo yo le había bajado el perfil toda la vida a algo que marcó todo”, reconoció.