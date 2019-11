Fiscal Guerra dijo que no hay información sobre participación de gobiernos extranjeros en crisis social

Según información de radio Cooperativa, el fiscal regional metropolitano de la zona Oriente, Manuel Guerra, dijo que el Ministerio Público no poseería información relativa a la intervención de gobiernos extranjeros en el estallido social que se vive en el país por más de tres semanas.

Ello, luego de que el presidente Piñera, en entrevista con el diario El País de España, aseguró haber recibido información en ese sentido, la que dijo, puso a disposición de la Fiscalía.

“No tengo ninguna infomación al respecto”, retrucó Guerra, quien añadió que “hasta donde yo sé, tampoco se maneja en la Fiscalía; a lo mejor la lleva otro fiscal”.

El fiscal puntualizó que “a mí directamente no me ha llegado nada, entiendo que el fiscal nacional tampoco. No sé si alguna otra fiscalía regional en particular, pero hasta donde sé, no no ha llegado información de esa índole”.