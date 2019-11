Amnistía Internacional denunciará violaciones a los DDHH en Chile ante la CIDH

Amnistía Internacional anunció que denunciará las violaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Las autoridades chilenas siguen cometiendo violaciones de derechos humanos de forma generalizada, demostrando que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera no ha tomado decisiones efectivas para hacer frente a la crisis", dijo la organización, situación que será informada hoy ante la CIDH en una audiencia en Quito, Ecuador.

En la misma línea, informaron que seguirán investigando las violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional que se han cometido en el contexto de las protestas en el país."La información hasta ahora recabada permite concluir preliminarmente que estos no son hechos aislados, sino que el uso excesivo de la fuerza por las autoridades chilenas ha sido una constante", agregaron.

“Es evidente que el presidente Sebastián Piñera no ha dispuesto de todas las medidas a su alcance para detener las graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional que siguen ocurriendo en Chile desde el inicio de las protestas sociales. La represión violenta en contra de quienes se manifiestan ha sido constante e incluso podría intensificarse tras las medidas de seguridad propuestas por el presidente el 7 de noviembre”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Precisan la continuidad de las prácticas violentas, "demuestra que no hay una voluntad real de cambiar la estrategia fallida para atender los reclamos de la ciudadanía, con pleno respeto de sus derechos. Le reiteramos nuestro llamado al presidente Piñera: no hay tiempo que perder, ordene frenar de inmediato el daño que están causando las fuerzas de seguridad, de lo contrario no se podrá generar un verdadero espacio de diálogo para escuchar las demandas de la sociedad sobre las grandes deudas en materia de derechos humanos. Los ojos del mundo siguen puestos sobre Chile".

Amnistía Internacional recibió más de 10.000 denuncias y abundante material audiovisual sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de militares y carabineros, los cuales están siendo verificados por los especialistas digitales y de armas de la organización. La presentación de los resultados de su investigación se realizará próximamente.

“Lo que está pasando en Chile es trágico. En tres semanas el Estado ha hecho uso excesivo y muchas veces innecesario de la fuerza, con frecuencia contra personas que participaban o estaban cerca de manifestaciones mayoritariamente pacíficas. Queremos dejar algo bien claro: no estamos hablando de hechos aislados, los casos se multiplican por miles y están ocurriendo en prácticamente todo el país”, dijo Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.