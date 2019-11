Conoce cómo se puede establecer un congreso constituyente u otro mecanismo para crear una Nueva Constitución

El domingo por la noche, el gobierno se abrió a la posibilidad de crear una nueva Constitución. El ministro del Interior Gonzalo Blumel, dijo que el mejor camino es trabajar sobre la base de un congreso constituyente, que en primer lugar cuente con amplia participación de la ciudadanía y en segundo lugar, que pueda tener un plebiscito ratificatorio.

El mecanismo, sin embargo, no ha sido explicitado abiertamente por el Ejecutivo. Este lunes, la ministra vocera, Karla Rubilar, dijo que no está en la intención del gobierno una asamblea constituyente, en tanto que el ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward, planteó que la fórmula no está clara y pidió tiempo para el ingreso de indicaciones al Congreso

Sobre la intención planteada por el gobierno, de un congreso constituyente, el abogado constitucionalista y académico de la Universidad Mayor, Juan Ignacio Ipinza, dijo que dicha instancia, podría definirse de tres maneras. "Al tener una democracia representativa, como es la nuestra, puede ser a través de los integrantes del Congreso o en la elección de nuevos representantes solamente para constituir una nueva Constitución", explicó.

La otra alternativa, según el académico, es que se realice un sistema mixto, en el que participen los actuales miembros del Congreso más representantes elegidos por la ciudadanía. Luego de ese proceso, y luego de que el congreso constituyente la apruebe, la Constitución nueva podría ser sometida a un plebiscito convocado por el Presidente.

Eso sí, tampoco está claro si esta nueva Carta Magna será escrita por este congreso constituyente "o será un proyecto del poder Ejecutivo, el que se va a discutir en el Congreso, donde puede ser aprobada o no y el proyecto se presente en plebiscito", indicó.

La actual Constitución no contempla dentro de sus disposiciones, disposiciones para la creación de una nueva Carta Magna y en su capítulo XV, sólo establece las normas para reformarla.

Por ello, el primer paso hacia una nueva Constitución, según explicó Ipinza, es reformar el capítulo XV, para que de esa forma se puedan establecer el nuevo mecanismo para reemplazarla, entre ellos, por ejemplo, el congreso constituyente.

Del mismo modo, dijo el abogado, modificando dicho capítulo, es posible plantear reformas de proporciones, que permitan modificar el actual sistema en toda su magnitud.

Para reformar el capítulo XV, la Constitución establece que es necesaria la aprobación de las dos terceras partes de los senadores y diputados en ejercicio (103 diputados y 33 senadores). Es el mismo quorum que es requerido para modificar los capítulos III (De los derechos y deberes constitucionales), VIII (Tribunal Constitucional), XI (Fuerzas armadas, de orden y seguridad pública) y XII (Consejo de Seguridad Nacional).

Para el resto de los capítulos, en tanto, la Constitución pide la aprobación de los tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio (93 diputados y 30 senadores).