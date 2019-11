[VIDEO] Julio César se quebró tras escuchar relato de mujer de 70 años durante despacho en vivo

Durante una transmisión en vivo del matinal Contigo en "La Mañana", se conoció el relato de una mujer de 70 años, que estaba siendo testigo de una serie de desmanes en la población Lo Hermida de Peñalolén.

Entrevistada por el reportero, se refirió a lo que estaba viendo, pero también contó detalles de lo compleja que era su vida.

“Mi sentir es que, pucha, yo no estoy de acuerdo con que hagan tanto desorden, pero también estoy apoyando a la gente. Porque yo digo ‘no podemos seguir así, estamos tan mal’. Cuatro años estoy esperando que me vean el corazón. No tengo para ir particular. No me han llamado jamás del hospital. Voy a tener 70 años y nadie hace nada", contó.

"Yo vivo sola, mis hijas se casaron. Mi pensión es de la municipalidad, es de $107 mil y no me alcanza para nada”, añadió.

Desde el estudio, sus palabras estaban siendo escuchadas por Julio César Rodríguez, quien se quebró tras reflexionar sobre el testimonio de la mujer.

"Estamos tratando de decirlo no a la violencia, tratar de volver a la normalidad, de generar un nuevo pacto social, más justo. Y en medio de lacrimógenas, de piedrazos y todo, aparece una señora y nos pega con un bate en la cabeza. De decir, ¿cómo llegamos a esto?", fue uno de los comentarios que realizó.