Rector de la U. de Chile condenó caso de estudiante de teatro que recibió seis impactos de balines

12:25 Ennio Vivaldi anunció acciones judiciales por los ataques al joven, quien podría perder uno de sus ojos. Asimismo, insistió en que "después de todos los casos de perdida de ojo, que no se tomen las medidas (...) me parece absolutamente increíble".

Conmoción ha causado un nuevo caso de agresión con balines por parte de Carabineros, sufrido esta vez por un estudiante primer año de la Universidad de Chile, Vicente Muñoz.

La víctima, quien se encontraba este lunes en una manifestación en Plaza Italia, recibió seis impactos de estas municiones y hasta ahora se mantiene en riesgo de perder uno de sus ojos.

Tras conocer su estado de salud, el mismo rector de la casa de estudios, Ennio Vivaldi, salió al paso de lo ocurrido y criticó el accionar de la policía y también de las autoridades.

"Uno quisiera pensar de que no lo es (intencional). Pero después de todos los casos de perdida de ojo, que no se tomen las medidas (...) me parece absolutamente increíble", aseguró.

"Estoy por conceder que no ha habido disparos intencionales al rostro", dijo, pero criticó que "no cesen de inmediato".

"Hemos dispuesto un grupo de trabajo para que coordine y ayude cuales son las implicancias que tienen estas medidas", añadió, acusando que "hay un contraste entre la tremenda violencia en que atacan a los jóvenes que están manifestándose pacíficamente", con quienes producen saqueos y desmanes.

En este sentido, insistió en que debe haber "un cambio drástico (...)en la forma cómo se maneja el trato con los manifestantes. (...)Nunca más ataques con balines al rostro, a dos metros de jóvenes. Eso tiene que cesar", concluyó.