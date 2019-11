Ex fiscal Gajardo pidió que el general director de Carabineros declare en el caso de Gustavo Gatica

Ayer Esto a raíz de las declaraciones que realizó Mario Rozas donde indicó que el responsable de los disparos estaba identificado, algo que no aún esta claro.

El ex fiscal Carlos Gajardo, uno de los patrocinantes de la querella presentada por la familia de Gustavo Gatica, quien recibió el impacto de bailnes en ambos ojos, confirmó que citarán a declara al general director de Carabineros, Mario Rozas, a declarar.

En una conversación con Radio Cooperativa, Gajardo sostuvo que "estuvimos esta mañana reunidos con la familia y con la fiscal Ximena Chong y su equipo, que están dedicados a investigar este y otros hechos. Entendemos que no está identificado aún la persona precisa que efectuó los disparos, si bien el general director de Carabineros declaró en CNN y Chilevisión que estaba identificado, lo dijo el domingo en la noche".

"Por lo tanto, una de las primeras diligencias que hemos pedido es que se cite a declarar al director general de Carabineros por estos hechos” añadió.

Además, aseguró que "tengo la impresión, con la experiencia habiendo trabajado como fiscal, no va a ser difícil determinar quien fue el autor material de los disparos. Creo que eso es algo que va a estar y como lo ha adelantado el general director de Carabineros, debería estar prontamente en conocimiento de la Fiscalía".

"Va a ser importante también determinar la trayectoria que tuvieron esos impactos de bala en el cuerpo de Gustavo, porque eso también es indiciario de la forma en que se disparó, si fue un disparo directo o si podría haber sido una especie de rebote", agregó Gajardo.

Finalmente, el ex persecutor expresó que "Dentro de las conversaciones que hemos tenido con gente del Colegio Médico, que han sido parte de esta querella que hemos interpuesto, las explicaciones que nos dan es que no son efectivamente balines de goma. Tendrían efectivamente partes metálicas, si no totalmente, en parte serían de metal".