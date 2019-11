Vocera de gobierno: "La historia nos juzgará si estuvimos a la altura"

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, reaccionó este martes al discurso del Presidente Sebastián Piñera en La Moneda, quien llamó al diálogo y a la unidad por alcanzar tres acuerdos nacionales en torno a la paz, la justicia y una nueva Constitución.

La portavoz de La Moneda expresó en Twitter que “la decisión fácil hoy es usar la fuerza, la difícil, apostar por la Paz y el diálogo. En medio de la prepotencia y el odio, que se levante la democracia y los acuerdos”. En esa línea planteó que “la historia nos juzgará si estuvimos a la altura”.

Para el diputado DC, Matías Walker, “por primera vez el Presidente de la República se refiere a una #NuevaConstitución. Y se muestra abierto al diálogo al que habíamos invitado al Gobierno para el #ProcesoConstituyente. Vamos a sesionar todos los días y horas necesarias, hasta que nos pongamos de ACUERDO”, expresó.

El tema también fue comentado en la red social por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien criticó el discurso del Jefe de Estado y aseguró que “Piñera lleva al país al límite”.

“Anuncia acuerdo por la paz amenazando con más represión. Anuncia acuerdo por la justicia sin mover su agenda un centímetro. Anuncia un acuerdo constitucional sin tener legitimidad para liderarlo. Es un presidente que ya no gobierna”, recalcó.

"¿Qué hacemos, entonces? Ante ilegitimidad de instituciones, es momento que la sociedad se autoconvoque en una instancia nacional y legítima, para definir (a) una agenda común, urgente e inmediata de verdaderos cambios sociales y (b) la ruta hacia la Asamblea Constituyente", agregó.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán (RN) se cuadró con el Mandatario y afirmó que “lideraremos desde el Congreso búsqueda de acuerdo amplio que permita marginar y condenar la violencia, generando acuerdo social y político. Hay que defender el estado de derecho, privilegiando siempre el diálogo, con todas las herramientas que entrega la ley. El momento de la acción llegó”, aseveró.

A su vez, Heraldo Muñoz, presidente del PPD, sostuvo que “no se entiende el discurso de anoche de Presidente. Lo que sí está claro de nuestra parte es que urge un acuerdo nacional por la paz social, una nueva Constitución y un pacto social para medidas estructurales. Estamos por la no violencia, y el cambio social y político”.

Mientras, la diputada comunista, Karol Cariola, manifestó que Piñera "no dijo nada". "Sebastián Piñera está solo en su guerra. El acuerdo que pide y exclama, está sobre la mesa: concurramos todos y todas al PLEBISCITO. ¿Qué acuerdo más pleno que ese? Opinemos y decidamos todos y todas. ¿Es muy difícil? ¿Por qué es tan complejo?", agregó.

En tanto, el diputado Gabriel Boric expresó que "pese a que no hay mayores novedades respecto a lo que ya se ha dicho, me alegro que no se optara por seguir escalando el conflicto con nueva militarización. Si tono dialogante es en serio, recojamos el guante. Eso requiere voluntad de todos. Disponible siempre para más democracia".