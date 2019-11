Presidente de la CPC: "Vemos riesgo de recesión"

Luego de la reunión del comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el presidente de la agrupación, Alfonso Swett, dijo que la entidad vislumbra un riesgo de recesión, debido al delicado momento económico.

"Vemos riesgo de recesión técnica que son dos trimestres negativos, o sea tendríamos que llegar hasta marzo con números bajo cero y no solamente vemos riesgo de recesión, si no acogemos con mucha generosidad este llamado a un pacto social, si no se produce pronto, vamos a tener una recesión no solamente larga, sino que va a ser muy profunda", dijo Swett.

El presidente de la CPC explicó que "Vamos a tener un mes de octubre, noviembre también debería serlo, o sea ya son dos meses y básicamente necesitamos seis meses para la recesión, y recesión y crisis si no son hermanos, al menos son primos hermanos".