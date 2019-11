“Qué bien se come en Narnia”, el duro mensaje de Ossandón a Blumel en medio de la crisis

La invitación fue en La Moneda y el almuerzo con el Presidente, pero el senador RN, Manuel José Ossandón, no se quedó al postre. Según él mismo reveló esta mañana en una entrevista, decidió retirarse molesto por la falta de sensibilidad que vio en Palacio frente a la situación del país.

“Como buen campesino (digo) vamos arriba de un caballo y el que lleva las riendas es él (Piñera), y si él no vuelve el caballo al camino indicado nos vamos al tacho. Hoy día está en peligro no la permanencia de su gobierno, está en peligro la democracia en Chile y tiene una responsabilidad única (…) y para eso tiene que abrir los ojos”, partió diciendo en Radio Universo. “Por eso he sido tan crítico del segundo piso y del señor Larroulet que son los orejeros que tiene, que parece que no salen de la casa, no se bajan del auto porque no saben lo que está pasando en la calle y si esto sigue así se nos va a ir de las manos”.

“Ver a carabineros reventados, a personas que están perdiendo sus ojos por la violencia, por las violaciones a los DDHH, en esta sopa revuelta perdemos todos. (…) Es un país que va a tener que reconocer y eso el Presidente va a tener que hacerlo, de que el modelo se agotó y hay que corregirlo, tiene que ser uno más justo, más solidario”, dijo.

Consultado por quiénes deben abrir los ojos, respondió: “Todos los que están ahí. Si llevamos 20 y tantos días en este cuento. En el Palacio y el segundo piso donde trabajada el Presidente… yo no sé en qué país viven. Voy a contar una infidencia: fui a una reunión en que estaba el Presidente, un montón de gente y nos dieron unos sanguchitos bien ricos, hablaron un montón de cosas y al final me fui de la reunión, le escribí al ministro Blumel y le puse ‘Gonzalo, que bien se come en Narnia’, así como en broma… ‘qué bien se come en Narnia’ porque estaban en otro país los que estaban hablando y me fui. La verdad es que me fui casi en señal de desprecio”.

Ossandón dijo que eso ocurrió tras un almuerzo ocurrido la semana pasada en La Moneda con parlamentarios. “Estaban hablando de un país en el que yo por lo menos no vivo. Si aquí hay que tener realismo político y entender lo que está pidiendo la gente”.

¿Qué respondió Blumel?, se le consultó. “Nada, me debe a haber tenido ganas de matar por supuesto, la situación de ellos no es fácil porque el Presidente tiene carácter y tiene sus ideas bien marcadas”.

El acuerdo

Ossandón también relató las duras conversaciones que hubo previo a que La Moneda se abriera a la opción de reformar la Constitución que desde ayer se debate de forma transversal.

Contó que –junto a otros tres senadores de RN- decidieron apoyar la propuesta de Michelle Bachelet para reforma la constitución y empujar una negociación en ese sentido, “que después tomó vuelo” y que -asegura- es el documento desde donde partieron las actuales conversaciones.

“Hay que tener realismo político” dijo para señalar que si la propuesta de Bachelet para reformar la Constitución sobre la base de una Convención Constitucional es la más adecuada, ésta idea se debe tomar sin complejos. Por eso aseguró que envió el mensaje diciendo: “No tenemos tiempo y si el gobierno no quiere, ¡vamos!”.

“Chile y la democracia está en riesgo, y cuando Chile y la democracia está en riesgo, los egoísmos, las cosas personales no importan”, aseguró. “A la mayoría le mandé el mensaje y le pongo: ‘Estamos contra el tiempo, si el gobierno no quiere, hagamos algo extraformal nosotros. Revísalo por favor’. Eso se lo mandé a senadores de la UDI, RN, PS, PPD, todos los que tenía en mi base de datos, Boric, etc. A todos los contactos y agarró vuelo”.

El senador apuntó que el sábado hubo un punto de quiebre cuando el Presidente, en una entrevista en El Mercurio, tomó distancia de cualquier reforma a la Constitución y sólo habló de “cambios”. “Cuando leímos la entrevista del Presidente nos dimos cuenta que el agua venía mal. Dijimos aquí la situación está grave porque si el Presidente a esta altura está diciendo esto, estamos mal y ahí tomamos la decisión de jugárnosla”. “Cuando leímos la entrevista me di cuenta de la gravedad del tema, de que aquí no había una real visión de lo que estaba pasando y ahí es cuando mandamos este whastup”, dijo sobre un mensaje que circuló entre los parlamentarios y que –según aseguró- marcó el giro en la postura de La Moneda.

“¿Cuál es el resumen de nuestro whastup? ‘Oye compadre, si el gobierno no quiere, vamos por nuestro lado, o sea aquí nos desmarcamos y desafiamos al gobierno en este proceso. Así de claro y eso es lo que está pasando hoy día”.

Ossandón relató que la propuesta inicial también se la había enviado al Presidente y había llamado a Blumel para decirle: “mira no me vengan a decir traidor, pero aquí si uds. no quieren escuchar, nosotros nos vamos pa’ l otro lado a hacer esta negociación. Se lo dije por teléfono (…) ‘uds. tienen que abrir los ojos’”.

Dice que posteriormente la vocera Karla Rubilar lo llamó por teléfono para pedirle el documento que se ha ido afinando. “A la Karla le tienen que haber avisado que esto estaba en el ambiente”.

Finalmente concluyó diciendo que el acuerdo debiera concretarse el día de hoy: “de todo lo malo que ha pasado, si salimos bien parados vamos a ganar mucho (…) tenemos que ser capaces de salir arriba y ser un mejor país, creo que sí se puede”.