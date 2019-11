Ministro Briones no descartó recesión técnica para 2020

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refiri8ó a las consecuencias de la crisis social, y aseguró que no descarta una recesión técnica en 2020.

En este sentido, insistió en que una de las consecuencias sería la pérdida de 300 mil empleos para fines de año e inicio del próximo, si continúa la actividad actual fuera de un funcionamiento completo.

"No quiero engañarlos, atravesamos un momento económico delicado, la actividad económica ha tenido un frenazo constatable", dijo, agregando que "Aquí no hay que ser doctor economía para entenderlo: cuando un país opera a media máquina, uno no puede esperar que la producción, las ventas, los salarios, los ingresos operen con normalidad", agregó.

Por otro lado, el titular de la cartera adelantó un pronóstico de crecimiento, asegurando que este año el país experimentará un crecimiento que podría alcanzar un 2 por ciento, es decir, sis puntos abajo de lo esperado antes de la crisis.