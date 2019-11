Van Rysselberghe adelantó su preferencia en plebiscito por nueva Constitución: "Voy a votar que no"

Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), se refirió al acuerdo alcanzado para elaborar una nueva Constitución. En este sentido, en Radio Duna, insistió en que concretar la medida “era imprescindible” pues, “de otra manera la economía se iba a ir a la punta del cerro. Por eso este acuerdo se llama acuerdo de paz social y democracia. Necesitamos restituir la paz social y por el otro tenemos que satisfacer las demandas”.

Asimismo aseguró que “nosotros fuimos generosos. Nos dimos cuenta que por un lado era imprescindible llegar a un acuerdo y era imprescindible dar una señal pública que más allá de lo distante que pueden estar las posiciones, es posible acercarlas conversando”.

En cuanto a las preguntas que se realizarán durante el plebiscito, la senadora replicó que “no es un mal acuerdo. Por eso nos costaron mucho las preguntas. En la primera pregunta, yo no sé si va a ganar, pero se va a manifestar un grupo importante de la sociedad que considera que no hay que hacer borrón y cuenta nueva”, replicó.

En este sentido, al ser consultada sobre cuál será su voto respondió que “yo voy a votar que no. Por eso nos pareció tan importante poner la opción de votar sí o no. Voy a votar que no porque yo quiero modificar aquellas cosas que sean necesarias. Y estoy absolutamente convencida de que este cuerpo legal, más allá de las críticas que se le puedan hacer, es un cuerpo legal que le ha permitido crecer al país en los últimos 30 años”, replicó.

Asimismo, insistió en que “yo creo que mayoritariamente van a votar que no, y hay gente que sí y es legítimo. Nosotros no vamos a dar una orden de partido para votar sí o no”, concluyó.